Eine besondere Weihnachtsüberraschung hatte sich die Stadtparteileitung der Volkspartei Ternitz unter Stadtparteiobmann StR Karl Pölzelbauer für die Integrationswerkstätte ausgedacht. Im Rahmen des Weihnachtsmarktes wurde an die Leiterin Barbara Fürtbauer ein Gutschein für deinen Backkurs überreicht. 8 Teilnehmer und 2 Begleitpersonen werden von Bäckermeister GR Thomas Huber in seiner Backwerkstatt in die Kunst des Backens eingeweiht.