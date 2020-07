hochgeladen von Thomas Santrucek

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Wallfahrtsort Maria Schutz im Gemeindegebiet Schottwien soll deutlich attraktiver werden. Am 22. Juli fand schon einmal der Spatenstich für den Bau einer Lourdes Grotte statt. Weitere Maßnahmen im Ortskern folgen.

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Maria Schutz ist hier nur entstanden, weil es so viele Wunder gab", erklärte Pater Anton Lässer CP bevor sich die versammelte Presse mit dem ersten "Pilgerstrom" zu jener Stelle auf den Weg machte, wo bis November eine Lourdes Grotte gebaut werden soll.

Der rund 400 Meter lange, künftig beschotterte, Prozessionsweg wird binnen 20 Minuten Gehzeit zur Grotte führen. Ferner ist der "Himmelssteig" geplant, der von der Lourdes Grotte aus zu einem beleuchteten Kreuz auf 1.050 m weiter führen soll.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Die Wunder, welche der Geistliche anspricht liegen teils noch nicht so lange zurück. So schlugen im Zweiten Weltkrieg zahlreiche Granaten in der Kirche ein. Doch keine explodierte. "Sonst wäre die Kirche zusammengefallen", so der Pater. Und auch Heilungen seien über Jahrhunderte immer wieder vorgekommen – etwa Dank des "Augenbründels". "In weiterer Folge war es so, dass während der Pest hier, bei der Quelle, Kranke abgelegt worden sind. Die waren dann draußen aus dem Ort. Und es gab – das ist sehr eindeutig bezeugt – viele Spontanheilungen von der Pest", berichtet der Geistliche weiter.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Alles spricht also dafür, dass Maria Schutz ein besonderer Ort ist. Davon konnte auch LEADER überzeugt werden, als Bürgermeister Wolfgang Ruzicka das Projekt Lourdes Grotte vorstellte. 120.000 Euro soll die Grotte im Wald, ein Stück oberhalb der Feuerwehr, kosten. Beachtliche 50.000 Euro der Kosten trieb bereits der Verein zur Förderung der Wallfahrt auf. 70.000 Euro schießt LEADER aus EU-Geldern dazu. Mit dieser Grotte soll der Wallfahrtsort eine deutliche Aufwertung erfahren. Natürlich hofft man gleichzeitig auf noch mehr Gläubige, die nach Maria Schutz pilgern (wo neben Spiritualität auch gute Küche und die berühmten Klosterkrapfen zuhause sind).

Weitere Maßnahmen für Maria Schutz

Die Bauarbeiten im Ortskern von Maria Schutz sind Teil einer Modernisierung des Ortskerns. Der ÖVP-Ortschef Ruzicka kündigte auch an, bis zum Herbst eine Aussichtsterrasse sowie gepflasterte Verweilzonen und Grünanlagen schaffen zu wollen.