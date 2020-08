BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nach über einem Jahr Bauzeit ist Payerbachs Ortsdurchfahrt (B27) endlich fertiggestellt.

Woran lange gearbeitet wurde, ist endlich fertig: die B27 Ortsdurchfahrt in Payerbach.

Die Schäden an der Fahrbahn und die Einbauten an der B27 im Ortsgebiet von Payerbach entsprachen nicht mehr den Verkehrserfordernissen. Nebenflächen wie Gehsteige waren desolat oder fehlten zur Gänze. "Deshalb hat sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Payerbach entschlossen, die Landesstraße B 27 ab der Kreuzung mit der L 4166 bis zur Kreuzung mit der Wiener Straße auf rund 1,3 km zu erneuern bzw. neu zu gestalten", berichtet Puchbergs Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, der sich am 26. August vom perfekten Abschluss der Arbeiten in Payerbach überzeugen durfte.

Die Straßenmeisterei Gloggnitz führte gemeinsam mit dem Bauunternehmen Pusiol GmbH von Anfang Juni 2019 bis Mitte August 2020 die notwendigen Arbeiten für den Straßenbau samt Nebenanlagen durch.

Die Kosten-Verteilung

Die Gesamtbaukosten inklusive der Wasserleitungsverlegung schlugen mit 1,370.000 Euro zu Buche. Hauer: "Wovon rund 380.000 Euro vom Land NÖ und rund 990.000 Euro von der Marktgemeinde Payerbach getragen werden."