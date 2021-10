BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Impfbus des Landes machte am Stadtplatz Ternitz Halt.



"Bereits vor Beginn bildeten sich Schlangen von Menschen vor der Anmeldung bzw. zum Aufklärungsgespräch mit der Ärztin", freut sich Sozialstadtrat Franz Stix über das rege Interesse. 77 Personen nutzten in Ternitz die Gelegenheit, sich ohne Terminreservierung den ersten oder zweiten Stich zu holen. "Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus doch sinnvoll ist und habe das Angebot der Stadtgemeinde Ternitz genutzt, auch deshalb, damit ein Stück Normalität in mein Leben zurückkehrt", so einer der Impfwilligen. Aktuell haben in Ternitz 9.708 Personen (66,31 %) eine Impfung erhalten.