BEZIRK NEUNKIRCHEN. Während Würflach und Seebenstein den Advent in der Klamm und die Adventmeile bereits abgesagt haben, geht die Bezirkshauptstadt einen anderen Weg.



Vizebürgermeister Johann Gansterer (Grüne), Stadträtin für Vereine und Veranstaltungen Christine Vorauer (ÖVP), Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) und Gemeinderat Ing. Oliver Huber (ÖVP).

"Wir planen, die Hütten mit Abstand zueinander aufzustellen", skizziert die für Veranstaltungen zuständige Stadträtin Christine Vorauer (ÖVP). "Die Hütten werden am Holzplatz, in der Kirchengasse und am Hauptplatz aufgestellt. Dadurch ist gewährleistet, dass sich die Besucher weitläufiger in der Innenstadt verteilen", so die ÖVP-Mandatarin.

Ziel: 27. November bis 24. Dezember

Die Stände werden voraussichtlich zwischen 27. November und 24. Dezember stehen. Freitagnachmittag und samstags ganztägig wird als Kernzeit definiert. Neunkirchner Vereine, die Interesse daran haben, können sich ab sofort bei Vorauer unter 0664/6271392 bzw. bei Thomas Rack in der Stadtgemeinde Neunkirchen melden.

Die Lage kann sich ändern

"Es versteht sich von selbst, dass wir die Situation laufend neu beurteilen müssen", so Vizebürgermeister Johann Gansterer abschließend: "Sollte die Durchführung auf Grund der veränderten Lage nicht mehr möglich sein, werden wir zeitgerecht darüber informieren."

