Von 8 - 13 Uhr in der Giessergasse 7b in 2630 Ternitz, (ehemaliger Radax-Heuriger), findet wieder unser beliebter Bauernmarkt statt. Wir bieten Ihnen Käse-, Fleisch- und Brotspezialitäten, Most, Säfte + Sirupe, Liköre + Schnäpse, Marmeladen, Kräutersalze und -zucker, Mehlspeisen und Bäckerei, Spezialtees, Detox, Honig, Totes-Meer-Kosmetik und -badesalz, Olivenöl, Honig- und Honigprodukte, Gemüse, hausgemachte Nudeln, frische und geräucherte Forellen und Saiblinge. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt, u.a.: Omas heisser Ofen von Franz Mies, mit hausgemachten Grillwürsteln und Käsekrainer. Wir möchten euch Alle sehr, sehr herzlich dazu einladen. Wir freuen uns RIESIG auf Euer Kommen! Besucht uns auf https://www.facebook.com/Stadtgemeinde.Bauernmarkt/ Hier ein kleines Panorama: https://www.youtube.com/watch?v=kkRJ0qJHKIk: