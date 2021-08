BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Aktion fand heuer bereits das zwölfte Jahr statt.

In der ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle in Neunkirchen wurde wegen der großen Nachfrage an zwei Tagen die "Aktion Arbeitnehmerveranlagung für Senioren" von den NÖs Senioren organisiert. Der Ansturm war beträchtlich.

"Die Aktion ist deshalb so erfolgreich, weil wir mit Beratern aus unseren eigenen Reihen der Mitglieder der NÖs Senioren diese Aktionstage durchführen können. Es sind ehemalige Finanzbeamte oder Personen, die in ihren früheren Berufen mit Steuererklärungen zu tun hatten und nun unentgeltlich den Mitgliedern helfen", berichtet der Landesobmann der NÖs Senioren, Präsident a. D. Herbert Nowohradsky, stolz.

Zu viel bezahlte Steuern zurückholen

"Viele würden ohne unsere Hilfestellung gar keine Arbeitnehmerveranlagung durchführen und so um ihre zu viel bezahlten Steuern umfallen", meinen Landesobmann Herbert Nowohradsky, Bezirksobfrau Hermine Knöbel und Bezirksparteiobmann Hermann Hauer.