BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nach regem Schriftverkehr mit der Erzdiözese Wien und dem Land Niederösterreich will die Aktionsplattform "Gemeinsam für Pfarrkindergärten – We are family" ein Konzept erarbeiten, wie die Pfarrkindergärten erhalten bleiben können.

Der Wirtschaftsrat der Erzdiözese Wien hat mitgeteilt, dass die Förderungen mit 2021 eingestellt werden; nicht aber, dass die Kindergärten geschlossen werden. Jetzt geht es darum, Finanzierungsmöglichkeiten auszuloten, damit die Pfarrkindergärten tatsächlich erhalten werden können.

Um diese Kindergärten geht es im Bezirk

– Pottschach

– Wimpassing

– St. Valentin

Pro Kindergarten sind zwischen 30 und 40 Kinder betroffen. Die Erzdiözese Wien hat der Aktionsplattform zugebilligt, dass sie ein solches Konzept erarbeiten darf. Über diese "Hausaufgaben" wurde am 25. August im Rahmen einer Besprechung der Aktionsplattform im Pottschacher Pfarrsaal informiert. Mit dabei war für Neunkirchen auch Pater Bernhard (der mit September neuer Pfarrer von Neunkirchen werden soll) sowie Altendorfs Bürgermeisterin Ulrike Trybus.

Die Uhr tickt: Zeit bis Jänner

"Im Jänner 2021 sollen wir es der Erzdiözese präsentieren", so Günther Schneider, der gemeinsam mit Doris Spielbichler, Pottschachs Pfarrer Wolfgang Fürtinger und Bettina Starker dabei federführend ist.

Genau genommen gehe es darum, die Mehrkosten, die für die Pfarrkindergärten entstehen, abzufedern. Von welchen Summen da gesprochen wird, kann (vorerst noch) nicht auf Bezirksebene heruntergebrochen werden. Günther Schneider: "Aber landesweit kursierte eine Zahl von 5 Millionen Euro Mehrkosten."