NEUNKIRCHEN. Stress pur bedeutete der zweieinhalbwöchige Heimaturlaub für den Berufsoffizier Helmut Fiedler.

Abenteuer Berg mit Freunden: Helmut Fiedler (M.) mit Peter Steinwender (r.) und Thomas Santrucek im Hans von Haidsteig.

Foto: Santrucek

Freunde treffen, das Familienleben zelebrieren, Kontakte pflegen und wieder Abschied nehmen... so gestaltete sich der Kurzurlaub des Neunkirchners Helmut Fiedler, der für das Österreichische Bundesheer als Generalstabsoffizier im Eurocorps in Straßburg sitzt.

Helmut Fiedler beim Plausch mit Willi Haberbichler.

Foto: Amerigo Lo Iacono

Straffes Zeitprogramm

"Im Weihnachtsurlaub 'dahoam' inwar vor allem Zeitmanagement angesagt. Wenn man beinahe vier Monate dienstlich in Frankreich war, und Anfang Jänner wiederum die Reise Richtung Westen nach Straßburg antritt, ist die verbleibende Zeit zu Hause verdammt knapp", so Fiedler zu den RegionalMedien NÖ.

Für Fiedler stand vor allem ein vernünftiges Nutzen seiner Heimat-Zeit im Vordergrund. Klar, dass dazu auch eine Skitour mit seinen beiden Söhnen am Stuhleck dazu gehörte. "Solange ich ihnen noch nachkomme", schmunzelt der Berufsoffizier.

Helmut Fiedler mit Herbert Schwarz und seiner Angie.

Foto: Amerigo Lo Iacono

Zwischen Ministerium und Bergwelt

Foto: Marco Urban

Aber auch ein Report im Bundesministerium für Landesverteidigung in Wien stand am Programm. "Um über die bisherigen Erfahrungen als österreichischer Generalstabsoffizier im Eurocorps in Straßburg zu berichten", so Fiedler.

Kurz vorm Jahreswechsel packte Fiedler zudem die zur Haidsteig-Tour mit Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) und und RegionalMedien-Redakteur Thomas Santrucek an. Zwischendurch organisierte Fiedler mit Bernd Trenk einen Bewegungstag mit Eisschwimmen (die RegionalMedien NÖ berichteten). "Wehmütig war das Abschiednehmen von Herbert Schwarz und seinem Neunkirchner Platzhirsch", so Fiedler. Der Gedankenaustausch mit dem Neunkirchner Politik-Urgestein Willi Haberbichler über Gegenwart und Zukunft von Neunkirchen durfte auch nicht fehlen.

Fürs Skifahren mit der Familie ging's nach Stuhleck.

Foto: privat

Planung schafft Freizeit

"Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen immer mehr, das Ablenkungspotential durch soziale Medien nimmt stetig zu, daher ist es für mich hilfreich den Alltag durchzuplanen. Dies klingt zunächst etwas seltsam, ist jedoch äußerst hilfreich und führt meist dazu, dass ich mehr Freizeit habe. Probiert es aus: Es lohnt sich", so Fiedler.