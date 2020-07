BEZIRK NEUNKIRCHEN. Während Plakate mahnen, Bergschuhe statt Flip-Flops zu verwenden, rät die Alpinpolizei, sich ausgiebig mit der Materie Berg auseinanderzusetzen, um Gefahren von vorne herein auszuschließen.



hochgeladen von Thomas Santrucek

Zwischen 1. November 2019 und 21. Juli dieses Jahres wurden 183 Un- bzw. Vorfälle in unserer Bergwelt registriert, bei denen auch die Polizei ermitteln musste. Auch Rodelunfälle und Vermisstensuchen in den Bergen fallen in diese Bilanz hinein, nicht nur Einsätze wegen Wanderern oder Kletterern. "Insgesamt waren 239 Beteiligte. Davon blieben 86 unverletzt, 146 waren verletzt und sieben Personen starben", skizziert Gerhard Postl, Leiter der Alpinen Einsatzgruppe NÖ Süd.

Zum Vergleich: in der Saison 1. November 2018 bis 21. Juli 2019 kam es zu 187 Un- bzw. Vorfälle und es wurden vier Tote registriert.

Die Alpinbilanz sah bis Mai noch relativ gut aus. Da fielen 30 Einsätze weniger als im Zeitraum 2018/2019 an. Postl: "Das wurde aber in den vergangenen zwei Monaten aufgeholt."

Ausgiebiges Bergstudium

hochgeladen von Thomas Santrucek

Zwar werde laut Postl die Ausrüstung der Bergsteiger immer besser; speziell bei Kletterern. "Aber an Tourenplanung, Eigeneinschätzung sowie Kartenstudium und Wetterkunde mangelt es oft", so der erfahrene Alpin-Polizist. Postl rät im Zweifel – wenn z.B. Regenschauer angekündigt werden – auf eine Tour zu verzichten, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Mit derartig vernünftigem Verhalten könne schon ein erheblicher Teil an Einsätzen vermieden werden.