BEZIRK NEUNKIRCHEN. Seit den Morgenstunden laufen im Bezirk Neunkirchen die neuerlichen Corona-Massentestungen. Während in Gloggnitz und Raach am Hochgebirge relativ wenig Testwillige kamen, spricht man in Ternitz von ähnlichen Werten wie beim ersten Durchlauf. Vier positive Fälle wurden kurz vor 10 Uhr festgestellt.

"Es ist schon weniger los. Die Leute erledigen noch den Einkauf. Später kommen mehr", zeigte sich Gloggnitz Stadtrat Peter Kasper zuversichtlich in Anbetracht der Testwilligen am Samstag, kurz vor 9 Uhr im Stadtamt. Auch Stadtamtsdirektorin Eva Pauser nahm subjektiv weniger Interesse an den zweiten Massentestungen wahr.

In Raach am Hochgebirge war die Warteschlange für die Corona-Tests ebenfalls überschaubar. Ganz andere Erfahrungen hat Ternitz. Hier rechnet man mit ähnlich vielen Testwilligen wie beim ersten Mal.

Das Testteam in Ternitz.

22.029 Voranmeldungen für den Test

22.029 Personen haben sich bezirksweit für einen Corona-Test angemeldet. 3.019 waren samstags bis kurz vor 10 Uhr getestet. Davon waren vier Ergebnisse covid-positiv, 3.000 negativ und 15 ungültig.