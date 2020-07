BEZIRK NEUNKIRCHEN. Große Ehre für den "Hof zu den 7 Zwetschken". Das Projekt Montessorihaus und Erwachsenenbildung erhält das Gemeinwohlsiegel und ist ein Ort des Respekts.



Das Projekt Montessorihaus und Erwachsenenbildung am Hof wurde von der Genossenschaft für Gemeinwohl mit 9,2 von 10 Punkten auf Platz 1 aller bisher eingereichten Projekte gereiht. Der Verein ,,Leben und Lernen am Hof‘‘ ist nun "Gemeinwohl geprüft" und startete bereits seine Crowdfunding Kampagne auf der Plattform der Genossenschaft.

Was ist Crowdfunding?

Eine neuartige Finanzierungsmöglichkeit für engagierte Projekte. Viele Menschen tragen dazu bei, dass ein innovatives Projekt entstehen kann und bekommen dafür interessante Gegenleistungen. Die Initiatoren am 7 Zwetschkenhof haben sich viel einfallen lassen, und bieten als Gegenleistungen beispielsweise Kräuterwanderungen, Käsekurse oder Kindergeburtstagsfeiern an. Vielleicht sind auch Geschenksideen für Freunde und Familie dabei. Dann ist die Freude gleich doppelt so groß.

Zusätzlich gehört das Projekt am 7 Zwetschkenhof nun auch zu den „Orten des Respekts“ 2020, die in einer Landkarte des Respekts sichtbar gemacht werden und einen Preis gewinnen können.

Platz für zwölf Kinder

Bereits im September werden die ersten Kinder das Montessorihaus besuchen, wo Platz für zwölf Kinder ist. Zurzeit wird noch fleißig gearbeitet und wichtige Vorbereitungen werden getroffen. Für die Kinderbetreuung sind noch ein paar Plätze frei.

Bildung im Aufbruch

Unter dem Motto "Bildung im Aufbruch" wird an zwei Wochenenden im Herbst ein Montessori Intensivseminar für alle interessierten Erwachsenen am Hof zu den 7 Zwetschken stattfinden. „Am Anfang des Weges“ Montessoripädagogik in der Praxis: 24.10.-25.10.2020 und 21.11.-22.11.2020 jeweils von 9:00-18:00. Genauere Infos finden Sie hier.

Weitere Informationen finden Sie unter www.7zwetschkenhof.at