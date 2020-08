Es wird umgebaut. Die Tourismusschulen bekommen eine Lehr-Bar dazu.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Tourismusschulen am Semmering investieren in eine "Lehr-Bar". Außerdem wird die Ausbildung mit dem "Bachelor of Science für Hotelmanagement" aufgewertet.



Direktor Jürgen Kürner präsentiert die Pläne für die Lehr-Bar. In der Bar steckt vor allem reichlich Technik wie Kühlladen, Geschirrspüler und Eiswürfel-Bereiter.

Den Schülern der Tourismusschulen am Semmering stehen im kommenden Schuljahr einige Neuerungen bevor.

"120.000 €-Bar Kein Luxus"

So werden zum Beispiel 120.000 Euro in eine eigene "Lehr-Bar" investiert. "Die Bar selbst kommt auf 120.000 Euro", erklärt Tourismusschul-Direktor Jürgen Kürner im Bezirksblätter-Gespräch. Das klingt teuer, ist aber kein Luxus. Kürner: "Dabei sind drei Arbeitsplätze mit Kühlladen, Geschirrspülern und Eiswürfel-Bereitern inkludiert. Es steckt also viel Technik drinnen. Außerdem lässt sich der Raum multifunktional nutzen – auch für einen Café-Betrieb, etc." Zusätzlich zur Lehr-Bar werden WC-Anlagen (30.000 Euro) installiert.

Reif für den Bachelor

Auch an der Ausbildung an den Tourismusschulen wird kräftig geschraubt. Künftig wird ein Abschluss als "Bachelor of Science für Hotelmanagement" möglich. Kürner: "Wir haben volle erste Klassen. Drei in der fünfjährigen, eine in der dreijährigen Ausbildung. Dazu kommen zwei Colleg-Klassen. Für die Absicherung des College mussten wir uns etwas überlegen. Wir starten mit Herbst mit dem Bachelor im eigenen Haus."

Ausschlaggebend dafür war, dass laut Kürner viele Schüler ihre Ausbildung mit einen akademischen Grad abschließen möchten. "Diesem Wunsch sind wir nachgekommen. Mit einer, in München ansässigen, Fachhochschule haben wir ein einjähriges Programm zum Bachelor angesetzt." Zwei Jahre College plus ein weiteres Jahr und der Bachelor ist greifbar. "Derzeit haben wir 13 Schüler, die fix anfangen. Im Sommer 20/21 werden wir die ersten Bachelor-Absolventen am Semmering haben", freut sich der Schuldirektor.