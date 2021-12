BEZIRK NEUNKIRCHEN. Autofahrern fielen Arbeiten an einer S6-Stützmauer auf – die Folgen des Vortriebs für die Semmeringröhre.

Fürchten Sie weitere Schäden durch den Bau der Semmeringröhre?

Die Bauarbeiten für den Semmeringbasistunnel hinterlassen ihre Spuren auf der Semmering-Schnellstraße. So muss eine bestehende Stützmauer unweit des Grasbergtunnels saniert werden. Laut ÖBB werden die Schäden, die mit dem Vortrieb für die Semmeringröhre einher gehen, genau beobachtet.

Monitoring überwacht mögliche Schäden

"Da der Vortrieb für den neuen ÖBB-Semmering-Basistunnel direkt unter der S6 Semmering Schnellstraße in der Nähe von Schottwien durchführt, haben die ÖBB in Abstimmung mit der ASFINAG bereits im Vorfeld im betroffenen Bereich der S6 ein engmaschiges Monitoringsystem zur Überwachung der Schnellstraße installieren lassen", so Christopher Seif von den ÖBB auf RegionalMedien-Anfrage.

Monatelange Sanierung

Dieses Monitoring habe angezeigt, dass sich eine etwa 330 Meter lange Stützmauer neben der Schnellstraße, in Fahrtrichtung Wien, um einige wenige Zentimeter gesenkt habe. Seif: "Diese Stützmauer ist wie einige andere Bauwerke entlang der S6 in einem Sanierungsprogramm der ASFINAG enthalten. Aufgrund der Setzungen wurden diese mehrmonatigen Sanierungsmaßnahmen bereits in Angriff genommen." Für die Dauer der Arbeiten sind hier der Pannen- und der erste Fahrstreifen gesperrt.