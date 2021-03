BEZIRK NEUNKIRCHEN. Im Kindernest können Kleinkinder ab einem Jahr bis zum Eintritt in den Kindergarten betreut werden. Gerne werden auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen. Der Besuch ist jedoch kostenpflichtig. Die Mindestbesuchsdauer beträgt zwei Halbtage. Dies deshalb, damit sich die Kinder an die Abläufe gewöhnen können. Die Öffnungszeiten sind an jene des Kindergartens angelehnt und werktags von 7 bis 17 Uhr. Die neu errichteten Räumlichkeiten befinden sich im Zubau des Kirchberger Kindergartens. Pünktlich zum Schulbeginn konnten diese bezogen werden. Die Außenanlagen werden jetzt im Frühjahr fertiggestellt. Insgesamt können bis zu 15 Kinder betreut werden. Derzeit besuchen acht Kleinkinder diese Einrichtung.

Das Kindernest stellt einen wichtigen Bestandteil in der umfangreichen Infrastruktur Kirchberg dar und liefert einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung und Erziehung der Kinder. Bürgermeister Willibald Fuchs: "Das Kindernest hat noch Kapazitäten frei."

Kontakt

Infos unter kindernest@kirchberg-am-wechsel.at und 0664/3544275 oder bei der Gemeinde Kirchberg/Wechsel (Tel.: 02641/2226).