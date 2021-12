BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Ternitzer Jugend soll eine "Bewegungsarena" spendiert bekommen. 2022 werden verschiedene Varianten durchgerechnet.

Stadterneuerungsbeauftragter Gemeinderat Erik Hofer und Jugendstadträtin Jeannine Schmid haben gemeinsam mit Heidemarie Brandstetter (Regionalberaterin der NÖ.Regional) in mehreren Projektsitzungen das Vorhaben weiterentwickelt. Die Jugendlichen haben in 229 Fragebögen ihre Wünsche zur Ausgestaltung deponiert. Jetzt wird gerechnet.

Fest steht, ein Ballsportbereich sowie eine Zone fürs Skaten und Radfahren und auch einen Abschnitt für Turn- und Kraftübungen mit Fitnessgeräten soll dabei sein. "Im Frühjahr 2022 werden erste Planskizzen angefertigt. Als nächster Schritt werden die Kosten für mehrere Varianten erhoben", so Schmid. Steht die Finanzierung, wird das Projekt auch 2022 umgesetzt.