BEZIRK NEUNKIRCHEN. Geborgenheit in der Familie? Von wegen! Viele machen Gewalterfahrungen in einem Umfeld, das eigentlich Schutz und Liebe bieten sollte. Die Zahlen von Polizei-Maßnahmen ist erschreckend hoch.

Bezirkspolizeikommandant Obstlt Johann Neumüller.

In den einen Familien ist es selbstverständlich, dass man einander herzt und z.B. bei Brettspielen lacht. In anderen stehen Schläge an der Tagesordnung. Die Gewaltbereitschaft in Familien im Bezirk Neunkirchen ist erschreckend hoch, wie brandaktuelle Zahlen des Bezirkspolizeikommandos belegen.

151 Maßnahmen gegen Gewalttäter

"Von 1. Jänner bis 21. Dezember dieses Jahres wurden von uns 151 Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen", skizziert Bezirkspolizeichef Oberstleutnant Johann Neumüller im Gespräch mit den RegionalMedien NÖ. Neumüller weiter: "Im letzten Gesamtjahr waren es 156 Maßnahmen. Wir sind beinahe bei dem gleichen, sehr hohen, Wert. Und das Monat ist noch nicht ganz zu Ende." Alleine im Dezember wurden von der Polizei acht Maßnahmen gesetzt, weil Familienmitglieder vor Übergriffen geschützt werden mussten.

Neumüller legt einen starken Fokus auf das Einschreiten bei Gewalt in der Familie. Umso mehr bekümmert es den Familienvater, dass der Bezirk Neunkirchen bei Gewalttaten in der Privatsphäre landesweit ganz vorne mitmischt. Der Polizei-Offizier dazu: "Wir sind unter den ersten vier, fünf Bezirken. Nur die Baden, Mödling, St. Pölten Land und Tulln liegen meist noch vor Neunkirchen."

Heißer Draht bei Gewalt zuhause

Gewaltschutzzentrum NÖ: 02622/24300

E-Mail: office.wr.neustadt@gewaltschutzzentrum-noe.at

Weißer Ring: 0800 112 112, www.opfernotruf.at

Frauenhelpline: 0800 222 555, www.frauenhelpline.at