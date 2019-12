BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Zufall führte die Jägerrunde rund um Josef Steiner und die Bezirksblätter am Stefanietag zusammen – ein wahrer Glücksfall, gab es doch gleich etwas zu verkosten.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Ein wenig abgekämpft vom Aufstieg über den regenfeuchten und vereinzelt mit Schnee versetzten Gebirgsvereinssteig stieß Bezirksblätter-Redaktionsleiter Thomas Santrucek am 26. Dezember die Tür zur Wilhelm Eicherthütte auf der Hohen Wand auf. Er vermutete wenig Betrieb am Feiertag. Doch weit gefehlt.

Im Stüberl traf der Reporter auf neun Männer in gefälligem Jagdgrün. – Die Gruppe rund um Jagdleiter Josef Steiner war zum traditionellen Treffen zur Hütte gewandert. Unter den Weidmännern gesichtet: Schnapsbrenner Hubert Kastner, Rot Kreuz Landespräsident und Justiz-General Josef Schmoll, Robert Macheiner, Hans Alfons, Otto und Thomas Stadlmann sowie Florian Schmoll.

Für den hungrigen Reporter erwies sich das Zusammentreffen als wahrer Glücksfall, durfte er doch von einer Wildleber kosten (die Pfanne in der Mitte des Tisches), die auf das Konto der Jagdgefährten ging.