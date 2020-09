BEZIRK NEUNKIRCHEN. Posten auch Sie Ihre besten Schnappschüsse auf www.meinbezirk.at

Die besten Bilder schaffen es jede Woche in die Printausgabe der Bezirksblätter Neunkirchen.

Kirche trifft Drohne Foto: Jay Jones

Das Peterskircherl in Ternitz hat Jay Jones bei Sonnenuntergang aufgenommen. Vorne schwebte dabei eine Drohne.

Vollmond September 2020

Foto: Elisabeth Peinsipp

Der Mond ist immer ein lohnenswertes Fotomotiv. Regionautin Elisabeth Peinsipp hat zur Kamera gegriffen und ihn perfekt abgelichtet.

Herbstliche Ernte

Foto: Bettina Gschaider

Die hübschesten Gärtner haben die größten Kürbisse. So auch Christine und Kathi in Puchberg am Schneeberg, die ihr Prachtgemüse präsentieren.