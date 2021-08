Anzeige

Einen ganzen Sommer lang - KULTURVielfalt mit Bergblick

ERLEBNISREGION SEMMERING-RAX. Am 1. Juli starten hochkar├Ątige Kulturveranstaltungen am Fu├če der Rax und am Semmering und lassen die Herzen aller Kulturliebhaber auch diesen Sommer wieder h├Âherschlagen.



Mit gro├čer Freude, endlich wieder die B├╝hnen bespielen zu k├Ânnen, haben die KulturveranstalterInnen sowie K├╝nstlerinnen und K├╝nstler einzigartige Sommerprogramme zusammengestellt.

Neben Bew├Ąhrtem finden sich einige Neuerungen auf dem Spielplan. Klassische Musik, Literatur und szenische Inszenierungen, Jazz und Blues, Traditionelles und Weltmusik, Kabarett und Humoriges, Kultur f├╝r Kinder, F├╝hrungen. Die Vielfalt ist gro├č. Einzig die Besucherzahlen sind limitiert!