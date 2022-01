BEZIRK NEUNKIRCHEN (LPD NÖ). Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen beugte sich über ein Abschussrohr und wjede von einem Böller 🧨 verletzt.

Der Mann dürfte am 31. Dezember, gegen 23.15 Uhr, im Marktgemeindegebiet von Puchberg am Schneeberg versucht haben, den Abschuss einer Kugelrakete aus einem PVC-Rohr mit einem Smartphone zu filmen. Dabei dürfte er sich über das Rohr gebeugt haben, wobei er durch die Rakete im Gesichtsbereich getroffen wurde. Da sich mehrere Personen in dem Bereich aufhielten werden weitere Erhebungen bezüglich der Entzündung der Rakete angestellt. Der 26-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Versorgung vor Ort in ein umliegendes Spital verbracht.