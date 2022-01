Brandstifter war alkoholisiert

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 21. Jänner 1972 im Schwarzataler Bezirksboten.

Noch ehe es richtig zu brennen begann, konnte der Brandherd entdeckt und gelöscht werden. Das Feuer im Heuschuppen des Karl P. in Kirchschlag-Ungersbach (...) war nicht zufällig entstanden, sondern gelegt worden. Als Täter konnte der 26-jährige Franz H. aus Ungersbach (...) ausgeforscht werden.

In alkoholisiertem Zustand war Franz H. am (...) 15. Jänner, gegen 1.25 Uhr, nach Hause gekommen. Bevor er aber das Elternhaus betrat, begab er sich zum Nachbarn, den er nicht leiden konnte. Der Mann schlich sich zum Schuppen von Karl P. Aus dem Schuppen ragte Heu heraus. Dieses zündete er an und lief davon. Zum Glück war das Heu feucht, sodass es nicht richtig zu brennen begann, sondern vorerst nur gloste. Der Vater von Franz H., der sich wegen des langen Ausbleibens seines Sohnes Sorgen machte, blickte aus dem Fenster, um nach dem Sohn zu sehen. Da bemerkte er einen Lichtschein im Schuppen seines Nachbarn. Dass es sich nur um einen Brand handeln konnte, war ihm sofort klar. Daher zog er sich rasch an und weckte den Nachbarn. Den beiden Männern gelang es in kurzer Zeit, das Feuer zu ersticken. Da Brandlegung angenommen wurde, verständigte man die Gendarmerie. Diese konnte in kürzester Zeit den Täter ausforschen.

Franz H. wurde von den Beamten verhaftet und in das Gefangenenhaus beim Kreisgericht Wiener Neustadt eingeliefert.