Foto: privat

hochgeladen von Thomas Santrucek

Lange Zeit war das Wirtshaus zur Weinzettelwand in Breitenstein ein beliebtes Einkehrgasthaus inmitten der wildromantischen Adlitzgräben. Heute wohnt die Wirtsfamilie in dem mittlerweile für den Gastbetrieb geschlossenen Haus. In der Nähe des ehemaligen Gasthauses schlängelt sich der Bahnwanderweg vom Semmering nach Gloggnitz.