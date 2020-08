BEZIRK NEUNKIRCHEN. Auf Initiative von Gerti Hofer, der ehemaligen Wirtin des Gasthofes "Hofer-Eck" wurde des Marterl in der Pottschacher Straße in Privatinitiative renoviert.



Wolfgang Schober, LA Vizebürgermeister Christian Samwald, Gemeinderat Andreas Schönegger, Vizebürgermeister a.D. Karl Reiterer.

Foto: Stadtgemeinde Ternitz/Robert Unger

(unger). Der Bildstock wurde zum Dank für das Erlöschen der Pest, die 1679 auch in Pottschach viele Opfer gefordert hatte, an der Pottschacher Straße in der Nähe der Bahnstraße errichtet.

Der Landtagsabgeordnete und Ternitzer Vizebürgermeister Christian Samwald, Gemeinderat Andreas Schönegger und Vizebürgermeister a.D. Karl Reiterer vereinbarten, die Sanierungskosten gemeinsam zu tragen. "Ich bedanke mich bei Wolfgang Schober, der mit handwerklichem Geschick das abbröckelnde Mauerwerk Instand gesetzt hat und das Marterl fachgerecht saniert hat", so Samwald.