BEZIRK NEUNKIRCHEN. Menschen mit Handicap werden mit einer Trafik zu ihrem eigenen Chef. Und so geht's.



Schnell noch den Lotto-Jackpot knacken, die wöchentliche Leselektüre fürs Wochenende schnappen – und natürlich Zigaretten. Die gute alte Trafik gehört bei uns zum Straßenbild, wie der Briefkasten. Allein im Bezirk Neunkirchen gibt es 26 Trafiken – oder wie es offiziell heißt: Tabakfachgeschäfte. Was viele nicht wissen: Immer mehr davon werden von Menschen mit Behinderungen geführt, denn bei der Neuvergabe werden diese bevorzugt. So können Sie sich eine eigene unternehmerische Zukunft aufbauen. Bei uns werden aktuell 16 Trafiken von Menschen mit mindestens 50-prozentiger Behinderung geführt. Im Niederösterreich-Schnitt sind es 53 Prozent.

Ausschreibung läuft

Und es werden mehr, denn aktuell sind acht Trafiken zur Übernahme ausgeschrieben (siehe Infokasten). Diese kommen auf einen Tabakwaren-Jahresumsatz zwischen 700.000 (Böheimkirchen) und 1,2 Millionen Euro (Reichenau).

Die MVG – die Monopolverwaltung der österreichischen Trafiken – hat sich zum Ziel gesetzt, 100 Prozent aller neu zu vergebenden Trafiken an Menschen mit Handicap zu vergeben. Durch das Vergabekonzept der MVG wurde 2019 an jedem fünften Tag ein Mensch mit Behinderung zum Unternehmer. Der Reichenauer Trafikant Martin Brandstätter ist da sehr interessiert: "Natürlich habe ich mich beworben. die Ausschreibung läuft bis 2. September. Die Bestellkommission entscheidet über die Nachfolge. Die Kriterien erfüllen wir. Ich würde gerne die Trafik in Reichenau weiter betreiben, derzeit führen wir sie ja interimsmäßig."

Zur Sache

Aktuell sind in NÖ folgende Trafiken ausgeschrieben: 2340 Mödling, Elisabethstraße 9; 2651 Reichenau/Rax, Hauptstraße 59; 2700 Wr. Neustadt, Pottendorfer Str. 146 und Sonnwendgasse 14; 3071 Böheimkirchen, Obere Hauptstraße 11; 3150 Wilhelmsburg, Hauptplatz 16; 3244 Ruprechtshofen, Hauptplatz 1; 3512 Mautern/Donau, St. Pöltner Straße 26

Bewerbungsfrist: 2. September

Alle Infos auch auf www.mvg.at