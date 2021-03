NÖ/BEZIRK NEUNKIRCHEN. Landesweit sinken die Delikte und die Aufklärungsquote steigt. Im Bezirk Neunkirchen zeichnet sich leider eine andere Entwicklung ab.

Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller.

Foto: Santrucek

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Halt, Polizei, sie sind festgenommen", diese Aussage wurde im letzten Jahr öfter getroffen, wie die aktuelle Kriminalitätsstatistik 2020 zeigt. Denn die Aufklärungsquote liegt im Bundesland bei 55,5 Prozent, also um 8,3 Prozent höher als noch 2016. Gesunken sind die Delikte: 61.364 wurden letztes Jahr angezeigt, um 14.715 weniger als noch vor fünf Jahren.

Allerdings gibt es ein paar Flecken auf der Niederösterreich-Karte, wo dieser positive Trend nicht zu tragen kam. So etwa im Bezirk Neunkirchen.

Die Bezirks-Zahlen

– Im Bezirk Neunkirchen wurden im Vorjahr 2.841 Straftaten angezeigt.

– Das sind um 3,5 Prozent mehr als 2019.

– Die Aufklärungsquote lag 2020 bei 54,2 Prozent, was ein Minus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Wie Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Johann Neumüller erklärte, sei allerdings gerade die Eigentumskriminalität im Bezirk Neunkirchen "deutlich gesunken".

Was im Bezirk Neunkirchen anders läuft lesen Sie demnächst an dieser Stelle und in Ihren Bezirksblättern am 24./25. März – natürlich kostenlos.



Prävention und Kontrollen

Das Zahlenkonvolut zeigt jedoch, dass die Angriffe im Netz mehr werden: So ist etwa die Cyberkriminalität um 64,1 Prozent gestiegen. 145 Fälle von Vergewaltigungen wurden angezeigt, um zwei mehr als im Jahr zuvor. Ein Minus gibt es bei Gewaltkriminalität (8,8 Prozent) und Wohnraumeinbrüchen (13,9 Prozent), was dem tiefsten Wert seit zehn Jahren entspricht. Den Grund für den generellen Rückgang an strafbaren Handlungen sieht NÖ's Landespolizeidirektor Franz Popp in Präventionsmaßnahmen, verstärkten Kontrollen sowie der guten Zusammenarbeit innerhalb der NÖ Sicherheitsfamilie und der Bevölkerung und "vor allem im Einsatz der Polizisten".