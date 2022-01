BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bea von Schrader haucht seit Jahren dem Urhof neues Leben ein.

"Seit 2008 befindet sich im nahezu 100jährigen Kino/Theater ein inspirierender Raum für künstlerische Entwicklung und Präsentation. Urhof20 agiert seit der Gründung als Keimzelle für innovative Kunstproduktion und Veranstaltungskonzepte. Hier erlebt man besondere Momente, nimmt an erhebenden Darbietungen teil und hat die direkte Möglichkeit, mit den KünstlerInnen in Kontakt zu treten. Das Jahresprogramm aus Tanz, Musik und Lichtspiel lädt BesucherInnen ein, spannende Kunst der Gegenwart an einem historischen Ort zu erleben, inmitten einzigartiger Naturschauplätze der Region", beschreibt der Verein Urhof20 sein Unterfangen mit künstlerischem Auftrag.

An der Spitze der Bemühungen steht die Künstlerin Bea von Schrader, die in mühevoller Kleinarbeit das historisch interessante Gebäude an der Wr. Neustädter Straße 12 saniert.