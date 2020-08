BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Zukunft der Pfarrkindergärten im Bezirk ist ungewiss (mehr dazu hier). Für die Eltern betroffener Kinder ist die Haltung der Erzdiözese Wien überraschend.

hochgeladen von Thomas Santrucek

Online predigt diese zwar, ihr würde die Bildung und Erziehung der Kinder im christlichen Glauben am Herzen liegen (mehr dazu hier). Das dürfte aber nur für die Wiener Kinder gelten. Denn in NÖ will sie die Mehrkosten für die Pfarrkindergärten nicht tragen. Ein Schelm wer denkt, der Bildungsauftrag unserer geschätzten Kirche sei vom Rechenstift abhängig.