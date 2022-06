NEUNKIRCHEN. Im Zuge des Bezirksfestes fand die lange Einkaufsnacht am vergangenen Freitag von 18:00 bis 21:00 Uhr statt. Wir haben nachgefragt, wie sie bei Bürgern und Geschäftsleuten ankam.

Der Termin der langen Einkaufsnacht war möglicherweise etwas unglücklich gewählt, da zur selben Zeit auch der Peterskirtag eröffnet wurde und das Donauinselfest statt fand. Die Gastronomie war gut besucht und die Gäste genossen das ein oder andere Erfrischungsgetränk am Hauptplatz. So auch Kurt Bock, welcher uns seine Meinung bezüglich der langen Einkaufsnacht mitteilte: „Die Angestellten der Geschäfte bemühen sich, leider wird die Idee der Nacht nicht besonders gut angenommen.“ Monika Wieland war von der Abend-Öffnungszeit nicht sehr begeistert: „Bis dato waren 2 Leute bei uns im Geschäft. Vergebliche Liebesmühe.“ Der INTERSPORT Neunkirchen schloss gegen 19:45 seine Pforten, weil die Öffnung zu dieser Uhrzeit vergebens war. Auch Josef Spiess von MyFairMobile war derselben Meinung bezüglich des Shoppings zur späten Stunde: „Leider fanden sehr wenige Besucher den Weg zu uns ins Geschäft.“

Es bleibt also zu hoffen, dass die Einkaufslustigen bei der nächsten Ausgabe der langen Nacht zahlreicher erscheinen.