BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ausgebrannte Feuerwerksbatterien neben Äckern, Raketen-Reste auf den Straßen und zerbrochene Sektflaschen bei "Party-Treffpunkten". Man kennt dieses Bild. Beim Jahreswechsel auf 2022 wurden Gemeinden allerdings weniger "zugemüllt".



Vereinzelt stechen die Reste der Silvester-Feiern bei Spaziergängen ins Auge. Vor allem Feuerwerks-Fragmente werden oft nicht weggeräumt. Die RegionalMedien NÖ haben sich ein wenig umgehört. Und siehe da: die Bürgermeister stellen den Party-Löwen überraschend gute Zeugnisse aus.

Ein paar Bierdosen und Flaschen

"In Kirchberg gab es keinen besonderen Silverstermüll; nur den üblichen nach einer Party-Nacht", berichtet etwa Kirchbergs ÖVP-Bürgermeister Willibald Fuchs. Den "üblichen" Party-Unrat bildeten Bierdosen, Flaschen und Verpackungen bei einigen Platzerln.

"Grundsätzlich ist der Neujahrsmüll bei uns kein Problem und wird von den Verursachen brav wieder selbst entsorgt, da sehr viel in privaten Haushalten stattfindet", so Grafenbachs SPÖ-Bürgermeisterin Sylvia Kögler (SPÖ), die auch meint: "Sollte mal irgendwo ein Häufchen übrig bleiben wird es ohne viel Aufsehen von uns entsorgt."

Verursacher räumen selbst auf

"Bei uns im Ort wurden Feuerwerkskörper geschossen - aber nicht mehr oder weniger als sonst", skizziert Evelyn Artner, ÖVP-Bürgermeisterin in Schwarzau/Steinfeld. Laut Artner hätte das Bereinigen des Silvester-Mülls "zu keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand" der Gemeindearbeiter geführt. Artner: "Werden Feuerwerke geschossen, werden diese auch am nächsten Tag von den Personen, welche diese abgefeuert haben, meistens selbst entsorgt."

Und auch Puchbergs SPÖ-Bürgermeister Florian Diertl freut sich über die Disziplin seiner Bürger beim Silvesterfeiern: "Bei uns gab es diesbezüglich kein Problem."