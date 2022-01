BEZIRK NEUNKIRCHEN. Weil die Installateure nicht einwandfrei gearbeitet haben, tobt seit Wochen ein Streit zwischen einer Familie und der in Wimpassing ansässigen Firma.



Die Sanierung einer alten Dusche in einer Gemeindewohnung sorgt seit September des Vorjahres für Streit und bemühte ab November 2021 auch einen Anwalt. Der Wohnungsmieter Markus H. kritisiert, dass die ausführende Firma Kopp bei den Silikonfugen schlicht gepfuscht habe. "Die Dusche ist undicht", so der Ternitzer. Wiederholt schauten Mitarbeiter der Firma Kopp vorbei, um den Schaden zu beheben. Doch die Dusche wurde nicht so dicht, wie H. dies erwartete. In 62 Seiten dokumentiert der Wohnungsmieter detailliert mit Fotos und Schriftstücken die Ärgernisse um die Dusche.

"Eine Dusche ist kein Aquarium"

Die RegionalMedien NÖ hakten bei Installateur Kopp nach. Hier gab man zu, dass die Silkonfugen nicht fachgerecht ausgeführt worden wären; man habe jedoch sogar für eine neue Dusche für H. gesorgt und dem Kunden 1.400 Euro der Kosten geschenkt. "Eine Dusche ist kein Aquarium, sondern ein Spritzschutz", räumte man seitens der Installateur-Firma ein.