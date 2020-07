BEZIRK NEUNKIRCHEN. Jede Woche unterschätzen Touristen das Risiko. Und dann müssen Alpin-Polizisten und Bergretter ausrücken.



Christian Hofer (Bergrettung), Bernd Scharfegger und Sandra Hofer (Naturfreunde, v.l.) rütteln Berg-Touristen wach.

Foto: Scharfeggers Raxalpen Resort

hochgeladen von Thomas Santrucek

So mancher Wanderer unterschätzt die Bergwelt. Speziell Schneeberg und Rax sind beliebte Tourismus-Ziele. Nun wird von "Scharfeggers Raxalpen Resort" (Rax) plakativ auf die Gefahr Gebirge hingewiesen.

A und O Tourenplanung

Wie Sabine Buchebner-Ferstl von der Bergrettung betont kann "die Wichtigkeit der Tourenplanung nicht genug betont werden". Gelände, Klettersteig, Steilheit, Ausgesetztheit und Tourlänge spielen eine wichtige Rolle. Auch der Wetterbericht und (im Winter die Lawinenlage) muss für die Region eingeholt werden. Der Höhenunterschied macht viel aus. Auf 2.000 m herrschen mitunter andere Verhältnisse als im Tal. Kleidung an Höhe und Wetter anpassen. Der Rucksack soll so leicht wie möglich und so schwer wie nötig gepackt werden. Sinnvoll ist neben ausreichend Flüssigkeit auch eine Stirnlampe, Biwaksack (und je nach Tour Steigeisen und Kletterausrüstung).

Richtige Selbsteinschätzung

Die eigene Leistungsfähigkeit gilt es realistisch zu beurteilen. "Es ist immer ein Risiko, Touren an der eigenen Leistungsgrenze zu wählen", mahnt Buchebner-Ferstl.

Bloß nicht Google Maps

Ausdrücklich gewarnt wird vor Google Maps für Bergtouren. Buchebner-Ferstl: "Diese Anwendung ist nicht für diese Zwecke konzipiert. So ist in Google Maps eine mit dem PKW befahrbare Straße von der Talstation zur Bergstation der Raxseilbahn (und weiter zum Gatterkreuz) eingezeichnet. Dies führte vor einigen Wochen zu einem Einsatz, da sich zwei Frauen darauf verlassen haben und daraufhin aus unwegsamen Gelände geborgen werden mussten", so Buchebner-Ferstl.

Zur Sache

Handy mitführen, um einen Notruf absetzen zu können (140) | Stirnlampe mitnehmen | spontane "Querfeldein-Entscheidungen" vermeiden. Eine Reihe von Einsätzen geht auf diese „Spontanideen“ zurück | bei dichten Nebel ist ein GPS-Gerät zur Orientierung hilfreich