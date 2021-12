Ein Dankeschön fürs Spitalspersonal

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Neunkirchens Stadtchef Herbert Osterbauer und die ÖVP Neunkirchen überreichten dem Personal des Landesklinikums Neunkirchen ein kleines Dankeschön.

"Vielen Dank für den unermüdlichen Einsatz, welcher nicht nur in Zeiten einer Pandemie erbracht wird! Jedoch ist es gerade in diesen Zeiten besonders wichtig auch einmal Danke zu sagen", so der ÖVP-Bürgermeister.