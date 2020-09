BEZIRK NEUNKIRCHEN. Günter Zottl lud ein. Grillgut und Getränke kamen von den Bezirksblättern.

Mit etwas Glück konnte man mit den Bezirksblättern Grillgut und Getränke für ein Gasslfest gewinnen. Der Gewinner: der passionierte Neunkirchner Fotograf Günter Zottl. Es musste ein knappes Jahr verstreichen, bis Zeitpunkt und Wetter passten.

Die Riesen-Grillparty

Dafür war die Grillerei für rund 80 Nachbarn mit Abstand die größte, die mit Hilfe der Bezirksblätter in Niederösterreich über die Bühne ging. Und weil in Zottls Nachbarschaft in der Haydn-, Strauß- und Kochgasse auch Bewohner mit Migrationshintergrund seßhaft wurden, galt es bei der Auswahl des Grillguts umsichtig einzukaufen. Zottl: "Am Grill landeten neben Rippchen, Käsekrainern und Grillwürsten auch Hühnchen und Grillkäse."