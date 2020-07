BEZIRK NEUNKIRCHEN. 122.000 Euro investiert die Stadt Ternitz in eine neue Eisaufbereitungsmaschine aus dem Hause "Mammut".

Foto: StR KommR Peter Spicker, Geschäftsbereichsleiterin Renate Gruber und "Eismeister" Thomas Spendlhofer vor der alten Eismaschine.

Foto: Stadtgemeinde Ternitz

hochgeladen von Thomas Santrucek

Gut und gerne 30.000 Besucher zählt die Ternitzer Kunsteisarena in jeder Saison. Damit auch im heurigen Winter die Eissportler beste Eis-Bedingungen vorfinden, schickt die Stadt ihre 21 Jahre alte, benzinbetriebene Eisaufbereitungsmaschine in Pension. Stadtrat Peter Spicker und Geschäftsbereichsleiterin Renate Gruber fanden in Südtirol, bei der Firma Mammut, einen modernen Ersatz: "Das neue Gerät kostet 122.000 Euro und wird, wie es den Klima- und Umweltzielen der e5 Gemeinde Ternitz entspricht, elektrisch betrieben. Bei der Auswahl der neuen Eisaufbereitungsmaschine stand für uns natürlich das Thema Nachhaltigkeit und Regionalität im Vordergrund. Deshalb haben wir uns für ein Produkt aus Südtirol entschieden, das in Europa zur Spitzenklasse zählt."