BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 7. Juli vor 50 Jahren im Schwarzataler Bezirksboten.

In einer hölzernen Bauhütte des Teichgräbers Anton Greiner an der Triester Bundesstraße in Ternitz entstand am 2. Juli gegen 4 Uhr 45 ein Brand, welcher auf eine weitere Bauhütte übergriff. Trotz dem Einsatz der Werksfeuerwehr von Schoeller-Bleckmann und der Freiwilligen Feuerwehr Dunkelstein konnte die Vernichtung der in den beiden Hütten gelagerten Werkzeuge und Materialien im Werte von 100.000 Schilling nicht verhindert werden. Brandursache war ein Ofen in einer Bauhütte, in dem von Einbrechern ein Feuer entfacht wurde. Diese waren in den Nachtstunden eingedrungen. Es dürfte den Herrschaften zu kalt gewesen sein. Die Einbrecher haben dann natürlich das Weite gesucht. Nach ihnen wird gefahndet.

Letzte Meldung. Die Schuldigen am Brand der Bauhütte wurden verhaftet. Es waren dies die beiden Jugendlichen, der Schlosserlehrling Franz R. (16) aus Buchbach und Ilse W. (14) aus Neunkirchen. Ein bisher unbekannter Bursch hat gemeinsam mit den beiden die Bauhütte aufgebrochen und später angezündet. Mit einer weiteren Jugendlichen, der Maria M., die von zu Hause weggelaufen ist, haben sie in Ternitz eine Bauunterkunft aufgebrochen und verschiedene Gegenstände gestohlen. Franz R. ist auch verdächtig, die beiden Mädchen der elterlichen Gewalt entzogen zu haben. Er muß daher auch mit einer Anklage auf Entführung rechnen.