BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 06.08.1971 im Schwarzataler Bezirksboten.

Ein an und für sich harmloser Vorfall, der sich am 27. Juli im Freibad in Krumbach ereignete, endete mit einer Schlägerei. Wegen dieser wird sich der 42-jährige Johann P. aus Edlitz noch zu verantworten haben.

Am frühen Nachmittag des betreffenden Tages begab sich P. in das Bad. Da seine beiden Kinder schon dort waren, legte er seine Kleider in das von den Kindern gemietete Kleiderkästchen. Er achtete darauf, dass sich dieses im Umkleideraum für Damen befand. Um 16 Uhr wollte Johann P. nach Hause fahren und ging sich daher umziehen. Als er bereits fertig war, betrat eine Frau den Umkleideraum, und als sie P. sah, machte sie ihn darauf aufmerksam, dass er bei den "Damen" nichts zu suchen hätte. Johann P. sagte nichts darauf und ging hinaus. Gleichzeitig beschwerte sich aber die Frau beim Bademeister, der dann P. zur Rede stellte.

Zwischen beiden entstand ein heftiger Wortwechsel, schließlich stieß P. den Bademeister gegen das Geländer des Bassins. Dann ergriff er den Bademeister und warf ihn samt Kleidung ins Wasser. P. verhinderte auch eine Zeitlang, dass der Bademeister das Bassin verlassen konnte. Als sich nun andere Badegäste einmischten, versetzte P. einem Sommergast eine schallende Ohrfeige. Daraufhin wurde die Gendarmerie verständigt. Da der Bademeister und der Sommergast leichte Verletzungen erlitten hatten, wurde Johann P, zur Anzeige gebracht.