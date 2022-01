BEZIRK NEUNKIRCHEN. In den Henry Läden des Roten Kreuzes wird gebrauchten Artikeln neues Leben gegeben.



2018 war die Geburtsstande des Neunkirchner Standorts in der Fabriksgasse. Heute existieren landesweit 24 solcher Second Hand-Läden. "Und wir wären noch viel weiter, hätte Covid uns nicht gebremst", ist sich Rot Kreuz-Bezirksstellengeschäftsführer Horst Willesberger sicher.

"Im Henry Laden bekommen etwa

Kleidung und Geschirr ein mehrfaches Leben."

Horst Willesberger, Rotes Kreuz

"Sind kein Sozialladen"

Schwierig war es, der Bevölkerung das richtige Bild eines Henry Ladens zu vermitteln. Willesberger: "Wir sind kein Sozialladen. Bei uns kann jeder für kleines Geld einkaufen." Auch Markenwaren, egal ob bei Kleidung oder Schuhen, landet im Henry Laden.