BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Grüne Insel vor den Toren Europas mit ihren bizarren Küsten, tiefgrünen Landschaften und malerischen Dörfern hat es Globetrotter Sep Puchinger angetan.

Foto: Sepp Puchinger

hochgeladen von Thomas Santrucek

Die Grüne Insel regt seit jeher die Phantasie von Reisenden an – genauso wie das keltische Leben und die Gemütlichkeit der Pubs. Von der versteckt gelegenen Dingle Halbinsel über den berühmten Ring of Kerry bis in die Hauptstadt Dublin, vom Wilden Nordwesten in der Connemara und Donegal bis in das stimmungsvolle Städtchen Galway, von den Cliffs of Moher über den River Shannon bis in die Welt von Guinness, vom nordirischen Naturwunder Giants Causeway über Derry und die „Titanic-Stadt“ Belfast bis zu den Kultstädten Newgrange und Clonmacnoise spannt sich der gehaltvolle Bilderbogen in Sepp Puchingers Präsentation.

Foto: Sepp Puchinger

hochgeladen von Thomas Santrucek

Puchinger folgt den Spuren der Kelten, entdeckt wandernd und mit dem Rad die Einsamkeit der Wicklow Mountains und der Aran Inseln, erlebt "Irish life" bei Pferderennen, dem Volksfest "Puck Fair" und in urigen Pubs, bevor er per Kajak in die bizarre Welt der Küstenlandschaften gleitet.

Karten und Reservierung bei Familie Hübner (2666-52430) und per E-Mail office@sepp-puchinger.at

Live-Dia-Show

20. April, 19.30 Uhr

Hotel Payerbacherhof

Hauptstraße 2

2650 Payerbach