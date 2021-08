BEZIRK NEUNKIRCHEN. Den Lockdown nutzte die Gemeinde Otterthal, um ihren Sitzungssaal zu aufzumöbeln. Dass dabei ein erotisches Damenbild aufgehängt wurde, schmeckt prüden Geistern weniger.

Akustik war nicht sonderlich

Ausschlaggebend für die Arbeiten im Sitzungssaal des Rathauses war die miserable Akustik im Saal. "Es hallte enorm", so Bürgermeister Karl Mayerhofer (ÖVP). Daher wurde an der Decke nachgebessert. Und wenn man im Lockdown schon dabei war, den Sitzungssaal auf Vordermann zu bringen, wurde auch gleich ausgemalt. Mayerhofer: "Die Kosten blieben mit rund 5.000 Euro erfreulich niedrig."

Helga Kirners Pinsel

Als der Ortschef den aufgefrischten Sitzungssaal präsentierte, fiel neben dem Bildnis vom Bundespräsidenten und der Landeshauptfrau ein großes Gemälde einer spärlich bekleideten Frau in erotischer Pose auf einem Stuhl auf. "Das Bild hat die ehemalige Lehrerin Helga Kirner gemalt", erzählt Mayerhofer und erwähnt auch, dass sich einige an dem freizügigen Bild stoßen. "Dabei sind derartige Bilder in Zeitungen gang und gäbe", zeig sich der Bürgermeister gar nicht prüde.