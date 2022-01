BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bei einer Tour mit seinem Metalldetektor in einem Waldstück bei Raglitz stieß ein "Schatzsucher" auf ein Weltkriegsrelikt.



"Wir waren eigentlich auf der Suche nach etwas anderem. Ein ca. 80 jähriges Artilleriegeschoss vom 2. Weltkrieg, direkt im Schützengraben war aber auch interessant", teilt Christoph S. seinen Fund via Socialmedia mit.

In weiterer Folge wurde der Entminungsdienst auf den Plan gerufen, der das Kriegsrelikt fachgerecht entsorgte.