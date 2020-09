BEZIRK NEUNKIRCHEN. Um ihrer Freiwilligen Feuerwehr finanziell ein wenig unter die Arme zu greifen, spendete die SPÖ St. Egyden der Wehr 2.200 Euro.



Spendenübergabe für die Feuerwehr

Foto: Johannes Tinhof

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Nicht genug damit, dass durch die Corona-Krise keine Veranstaltungen stattfinden durften, und so die Feuerwehren keine Einnahmen erzielen konnten; sie haben auch noch große Kosten zu tragen:

Der Großbrand im Föhrenwald machte deutlich wie dringend ein Schlauchwagen benötigt wird. Auch die Überschwemmungen nach den letzten Starkregenfällen belasten das Budget", skizziert St. Egydens SPÖ-Fraktion rund um Ehrenobmann Walter Scheed.

Zusätzliche Kosten verursacht das Anschaffen der Feuerwehrausrüstung für neue Mitglieder. "Auch das ist durch die Feuerwehren selbst zu finanzieren", so Scheed. Die SPÖ St. Egyden zögerte nicht lange und leerte ihre Kasse. Walter Scheed und die SPÖ-Fraktion überreichten dem Unterabschnittskommandanten Markus Seiser und dem Kommando der Feuerwehren einen Scheck über 2.200 Euro. Die Übergabe fand am Egydiplatz statt. Anschließend wurde zum Umtrunk ins Dorfcafé geladen.