BEZIRK NEUNKIRCHEN. In der Gemeinde Kirchberg am Wechsel rückten Freiwillige zum großen Saubermachen aus.



Bei der Flurreinigung waren unzählige freiwillige Helfer im Ortsgebiet unterwegs. Vereine, Erwachsene, Jugendliche und Kinder haben gemeinsam angepackt, um Kirchberg vom Müll im Grünen zu befreien. Im Fokus waren vor allem Spazier- und Radwege, Straßenränder und Bachböschungen.

Zum Abschluss lud die Gemeinde als kleines Dankeschön die Mitwirkenden auf einen Imbiss ins Gasthaus "Grüner Baum" ein. Die Gemeinde Kirchberg am Wechsel bedankt sich bei allen fleißigen und freiwilligen Helfern recht herzlich.