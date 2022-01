BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 14.01.1972 im Schwarzataler Bezirksboten.

Ein verhängnisvoller Verkehrsunfall, bei dem ein Todesopfer zu beklagen ist, ereignete sich am Sonntag, 9. Jänner auf der Höllentalstraße in Reichenau. Bei der tödlich Verunglückten handelt es sich um die 78-jährige Therese P. aus Reichenau (...).

Es war gegen 17.35 Uhr, als Therese P. Hand in Hand mit ihrer Tochter auf der Höhe des Postamtes Reichenau die Straße von links nach rechts, in Richtung Payerbach gesehen, überqueren wollte. Ganz plötzlich ließ die Frau die Hand ihrer Tochter aus und eilte über die Straße. Im selben Moment kam aus Richtung Hirschwang ein Wiener Autobus, der von dem Kraftfahrer Gustav H. gelenkt wurde. Obwohl der Chauffeur den Bus abbremste und nach links ausweichen wollte, konnte er diesen verhängnisvollen Unfall nicht mehr verhindern. Therese P. wurde vom rechten Scheinwerfer des Busses erfaßt und zu Boden geschleudert, wo sie bewußtlos liegenblieb. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau von der Rettung in die Unfallabteilung des Krankenhauses Neunkirchen gebracht. Dort ist sie Montag, den 10. Jänner, um 0.15 Uhr an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben.