BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Pittener Künstlerin Christine Buchner gibt ihr Wissen in Workshops weiter.

Foto: Christine Buchner

In mehreren Blöcken vermittelt Christine Buchner ihr Wissen an Kunstinteressierte. Die renommierte Künstlerin hält zum Beispiel von 9. bis 13. Februar ihre "Winterakademie" ab. Unter dem Titel "5 Tage Porträt" widmet sie sich Gesichtern: "Wir beginnen klassisch mit der Zeichnung und dem konstruktiven Aufbaues eines Gesichtes, üben Details und Vereinfachung, Linie und Fläche um schließlich bei Farbe und Malerei zu landen. Von der kleinen A4 Skizze bis zum übergroßen Format – alles wird ausprobiert."

Von 25. bis 29. Mai heißt es im Atelier Buchner "5 Tage Metamorphose". "Bei diesem Workshop geht es um ein außergewöhnliches und sehr persönliches Thema. Jeder sucht sich ein Gedicht, das eine starke Resonanz, ein tiefes Gefühl auslöst. Klassisch, modern, bekannt, unbekannt – egal", so Buchner.

Atelier Buchner

Prof Sepp Buchner-Straße 528

2823 Pitten