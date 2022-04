BEZIRK NEUNKIRCHEN. Osterfreude geht durch den Magen. Deshalb brachten die Bewohner des SeneCura Sozialzentrums Kirchberg am Wechsel die Öfen zum Glühen und zauberten eine Osterjause.

Selbstgebackene Köstlichkeiten dürfen bei einer richtigen Osterjause nicht fehlen. Deshalb machten sich die fleißigen Bewohner des SeneCura Sozialzentrums Kirchberg am Wechsel unter Anleitung des SeneCura-Teams in der Küche des Hauses ans Werk und kreierten eine schmackhafte Variation verschiedener Osterbäckereien.

"Dieses Mal wird der Teig richtig gut aufgehen. Ich habe schließlich lange genug am Herd verbracht, um ein Gespür für diese Dinge zu bekommen", meint Edith Leuthner, Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums.