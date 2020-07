BEZIRK NEUNKIRCHEN. Fortsetzungsroman: Mit der Buchverkauf wird das Projekt "AIDS-Waisenkinder in Theni", Indien, unterstützt.

Geh hin, wo der Pfeffer wächst entstammt der Feder von Erika Hager und ist im Verlag Bibliothek Provinz erschienen.

Foto: Verlag Bibliothek Provinz

Das Hospiz liegt zwischen den Orten Lakshmipuram und Periyakulam, deshalb gibt es keine offizielle Haltestelle der Linienbusse. Da aber einer der Buschauffeure schon einmal Patient im Hospiz war, hört er auf Anastasias »Signal« und lässt mich am Morgen vor dem Hospiz einsteigen. Junge Männer, die aneinander geklammert auf den Stufen des Busses hängen, drücken mich in das übervolle Vehikel. Jemand auf einem Sitzplatz nimmt mir den Rucksack ab, damit ich mich festhalten kann, obwohl es ohnehin unmöglich ist, in diesem Gedränge umzufallen. Der Weg in die 16 km entfernte Stadt ist gesäumt von Ziegelbrennereien, einer Textil­fabrik, einem kleinen, verschmutzten Teich, neben dem Wäsche zum Trocknen ausgelegt ist. Bei der Einfahrt in Theni muss ich erkennen, dass meine erinnerte Vorstellung von einer Dorfschule, in der ich mit kleinen Gruppen arbeiten könnte, heute ein Wunschbild ist. Aus dem Dorf ist eine Stadt geworden. Geschäftiges Treiben auf der Hauptstraße, Ochsenkarren, Lastwägen, Tiere, Bettler, Motorräder überall, links und rechts fahrend, wo immer eine Möglichkeit zum Weiterkommen besteht.

Und dann ein großes Tor – »Girls’ Higher Secondary School«. Die Schule liegt in einem riesigen Innenhof, der von der Straße durch eine hohe Einzäunung abgeschirmt ist, um etwas Schutz vor Lärm und Schmutz zu bieten. Die Direktorin, Sr. Maria Therese, erwartet mich in einem offenen Büro und erklärt mir, wie sie mich ein­setzen will. Für drei Klassen von 15-jährigen und zwei Klassen von 17-jährigen Mädchen wird nun täglich ­»spoken English« in ihren Stundenplan eingebaut. Bei einer Klassengröße zwischen 75 und 82 Schülerinnen ergibt das ein kräftiges Arbeitspensum von 400 Schülerinnen pro Tag. Wie das Wunschbild von der Dorfschule schwindet auch meine Vorstellung von Gruppenarbeit.

Umgang mit der Wirklichkeit

»You must be flexible«, sagt Anthony, ein Freund in Madurai. Das habe ich bald begriffen, nachdem ich in verschiedenen Klassen war. Die Größe der Räume wäre gerade ausreichend für ein Drittel der Schülerinnen, so aber sind sie aufs Engste zusammengepfercht und die, welche auf den Bänken keinen Platz finden, haben zwischen Tafel und Bänken einen Sitzplatz am Boden ergattert. Beim Betreten der Klasse müssen einige aufstehen, damit ich überhaupt hinein gehen kann. Tamil ist ihre Sprache,

»Kali Vanakam« (Guten Morgen)

Englisch eine Fremdsprache, die noch so fremd ist, dass wir uns anfangs mehr mit Gesten verständigen als mit Worten. Wie soll denn bei dieser Anzahl von Schülerinnen jemals Gelegenheit sein, um die Sprache zu praktizieren? Doch Leela Rose, die erfahrenste der vier Englischlehrer, ist zuversichtlich.

Was wird eigentlich erwartet? Das Lehrbuch für die 9. Schulstufe ist auf einem sprachlichen Niveau, dem sie kaum folgen können, noch weniger den intellektuellen und geistigen Ansprüchen mancher Texte. Darin finde ich auch dieses Gedicht des indischen Schriftstellers Rabindranath Tagore, der 1913 den Nobelpreis für Literatur erhielt.

Give me the Strength

This is my prayer to thee, my lord –

Strike, strike at the root of penury in my heart.

Give me the strength to lightly bear my joys and sorrows.

Give me the strength to make my love fruitful in service.

Give me the strength never to disown

The poor or bend my knees before insolent might.

Give me the strength to raise my mind high above daily trifles.

And give me the strength to surrender my strength

To thy will with love.

Als indischer Weiser hat er einen Ehrenplatz in den Lehrbüchern, seine Poesie gleicht einem Gebet. Die Texte im Lehrbuch der 11. Schulstufe sind vom Schwierigkeitsgrad noch verblüffender: Ein Shakespeare-Sonett und ein Ausschnitt aus einem Essay eines der bekanntesten Physiker, Stephen Hawkins, wären auch für unsere Schüler in Europa unbegreiflich. Für »spoken English« sind wir zum Glück nicht auf die Bücher angewiesen und ich versuche, eigenständige, kurze Sätze aus den Mädchen hervorzulocken.

Es ist erholsam, aus der Stadt hinauszufahren bis Lakshmipuram, dem Dorf mit einem Postamt. In der armseligen Einraumhütte leben drei Männer authentische indische Bürokratie, umgeben von verstaubten Akten, die sich bis zur Decke türmen. Nachdenklich hinter einem Schreibtisch sitzend sucht einer von ihnen in einem Nachschlagewerk, wo Österreich liegt, um den Wert der Briefmarke zu bestimmen. Ein anderer braut etwas und serviert mir süßen, milchigen Tee, während der Dritte die Rupien in einer Lade verschwinden lässt. Die Aerogramme, die sie mir verkaufen, sind so alt, dass der Klebstoff ein­getrocknet ist, und diese mit Leukoplast verbunden ­werden müssen. Der Weg nach »Jeevan Jyothi« scheint in der Nachmittagshitze noch weiter als am Morgen, doch ein tuk-tuk, eine Autorikscha, nimmt mich mit.

Im Hospiz ist es sehr ruhig – nach kurzer Zeit haben sich die Patienten an meine Anwesenheit gewöhnt und nicken mir zu. Täglich gehe ich zu den Kindern im Obergeschoß und bin erfrischt durch ihre Freude. Sai ist etwa drei Jahre alt, mit großen, dunklen, fragenden Augen und Anzeichen einer ausgebrochenen Infektion auf seinem nackten Oberkörper (Sai starb vier Monate nach meiner Abreise). Er ist nicht allein, da ist noch Godsend, ein einjähriger Knabe, weggelegt, gefunden und hierher gebracht und drei sechs- oder siebenjährige Mädchen, von denen Sudhu durch ihre fröhliche Art und ihren Tanz das Dasein der Aidskranken Frauen erhellt.

