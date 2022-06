SEMMERING/WIEN. Einen Betrugsverdacht muss sich der Intendant von Kultur.Sommer.

Semmering, Florian Krumpöck gefallen lassen.



Laut Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt soll er die Hälfte von 65.000 € Förderungen abgezweigt haben. "Da Krumpöck in Wien lebt, wurde der Fall am 17. Juni an die Staatsanwaltschaft Wien abgetreten", erklärte Wr. Neustadts Pressestaatsanwalt Erich Habitzl.

Die BezirksBlätter haben an Kultur.Sommer.Semmering eine schriftliche Anfrage zu den Vorwürfen gestellt und werden – sobald eine Antwort vorliegt – diese in die Berichterstattung zur Causa einfließen lassen.

