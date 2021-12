BEZIRK NEUNKIRCHEN. Zwei Brücken im Gemeindegebiet St. Egyden sind für Pkw gesperrt. Die Bauwerke wurden über Jahrzehnte nicht kontrolliert. Ein Versäumnis – kritisieren die FPÖ-Gemeinderäte Gerhard Marangoni und Robert Toder.

Bereits seit August sind die Brücken im Rosenweg und beim Kirchenweg gesperrt. Mehr dazu liest du hier. "Die Brücken sind seit 60 Jahren so wie sie sind. Unkontrolliert", bedauert FPÖ-Gemeinderat Gerhard Marangoni.

Regelmäßige Kontrollen verlängert Leben der Brücken

Marangoni und sein Gemeinderatskollege Robert Toder regen an, die Gemeindebrücken in regelmäßigen Intervallen kontrollieren zu lassen. Dann können nämlich Reparaturen durchgeführt werden, bevor eine Brücke völlig desolat und unbefahrbar wird. Ein vernünftiger Kontroll-Zeitraum? "Es gibt keine Verordnung, aber es gibt Richtlinien aus dem Verkehrsministerium. Und die sprechen davon, dass Brücken alle drei Jahre angeschaut werden sollten." Auch Brücke in Neusiedl steht laut Marangoni kurz vor einer Sanierung: "Fünf bedeutet Sperre und die Brücke in Neusiedl ist Klasse vier." Toder weist darauf hin, dass es auch darum gehe Schadenersatzansprüche an die Gemeinde zu vermeiden: "Was passiert, wenn jemand drüber fährt und die Brücke zusammen kracht."