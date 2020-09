Am 08.09.2020 um 18:30 Uhr fand auf dem Anwesen der Fam. Bloderer in Flatz eine Einsatzübung statt. Die Feuerwehren Ternitz- Flatz und Ternitz- Raglitz rückten mit insgesamt 24 Feuerwehrmitgliedern zur gemeinsamen Übung aus.

Übungsannahme, bei der von Gruppenkommandant Bloderer Patrick hervorragend ausgearbeiteten Übung, war ein Schwelbrand im hauseigenen Keller.

Es wurden Löschleitungen verlegt, um den Brand zu bekämpfen und um die umliegenden Gebäude zu schützen. Weiters wurde eine Einsatzleitung eingerichtet und der Atemschutzsammelplatz aufgebaut.

Eine besondere Herausforderung stellte für die beiden Atemschutztrupps eine Menschenrettung aus dem stark verrauchten Keller dar. OBI Kargl Roman und BI Gruber Fritz ließen es sich nicht nehmen, als Atemschutzgeräteträger selbst Hand anzulegen. In kurzer Zeit konnten die vermissten Personen gefunden und gerettet werden.

Unter der Leitung von BI Winkler Franz wurde der Übungsablauf mit den eingesetzten Kräften fachkundig analysiert. Man kam einhellig zum Ergebnis, dass das Übungsziel mehr als erreicht wurde, zumal sowohl Einsatztaktik, als auch die praktische Umsetzung hervorragend funktionierten.

Zum gemütlichen Ausklang lud der Hausherr und Feuerwehrkamerad Bloderer Andreas die beiden Feuerwehren noch auf ein Übungsgetränk ein, für das sich die Kameraden herzlich bedanken.